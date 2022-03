Entrano nel Palacultura di Latina e svuotano tre estintori

LATINA – Hanno sfondato la vetrata vicina alla porta d’ingresso poi sono saliti al piano di sopra e svuotato tre estintori all’interno della sala conferenze del Palacultura, chiusa da tempo per i noti problemi di agibilità. La polvere, circa 9 chili per ogni estintore, che dovrebbe servire a spegnere le fiamme in caso di incendio, ha ricoperto arredi e pavimento. Atto vandalico? Non sembra siano stati asportati oggetti o impianti, ma oggi si terrà un nuovo sopralluogo per inventariare con esattezza i danni. All’attenzione dell’Amministrazione, a pochi giorni dal termine dei lavori del Teatro D’Annunzio previsti per il 28 marzo, anche il problema della sicurezza dell’immobile e dei suoi contenuti.