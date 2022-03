Pontina, tavolo straordinario per chiedere che i lavori siano notturni

LATINA – Non potranno essere indolori i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 148 “Pontina”. Per trovare soluzioni si è tenuto oggi un tavolo straordinario alla presenza del prefetto Maurizio Falco e del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora

Nella riunione che si è tenuta nella sala consiliare dell’Ente camerale in Via Umberto I, si sono condivise le preoccupazioni in merito alle ripercussioni sul traffico che i restringimenti diurni di carreggiata inevitabilmente produrranno.

“Al fine di garantire la sicurezza stradale di tutti gli utenti e di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione, il Presidente della Provincia, i Sindaci e il Presidente della Camera di Commercio sottoporranno all’attenzione della Regione Lazio, dell’Anas e del Prefetto l’opportunità di far eseguire i lavori durante le ore notturne – si legge in una nota – Al contempo, onde evitare agli autotrasportatori lunghe ed estenuanti code nelle prime ore del mattino, verrà valutata, per il periodo necessario al completamento dei lavori, la possibilità di una apertura, nelle ore notturne, dei centri di stoccaggio di prodotti della filiera agro-alimentare non immediatamente deperibili, presenti non solo in provincia di Latina ma anche in quelle limitrofe”.

I LAVORI – Il tratto interessato è quello compreso tra il km 10,550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il km 24 (Castel Romano) necessario per innalzare i livelli di sicurezza dell’arteria. Oltre alla chiusura notturna necessaria per allestire il cantiere (nelle notti del 21 e 22 marzo per le corsie in direzione sud verso Latina, mentre nelle notti del 23 e 24 marzo per le corsie in direzione Roma), per sostituire lo spartitraffico con la nuova barriera di ultima generazione, in corrispondenza del cantiere saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, sia in orario diurno che notturno, con transito consentito sulle corsie di marcia per tratti di 500 metri.

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di maggio garantendo la piena transitabilità delle carreggiate già per il ponte del 2 giugno.