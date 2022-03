Latina, restaurata la panchina contro la violenza sulle donne

LATINA – È stata ricolorata e restaurata la panchina rossa anti-violenza donata nel 2018 dal CIF alla città di Latina. L’intervento artistico è stato curato da Mad il Museo d’Arte Diffusa in sinergia con l’assessorato al decoro guidato da Pietro Caschera e si tratta della 21ª panchina d’Artista presente nel capoluogo dopo le 12 a Capo Portiere, le 2 di a Foce del Duca e le 6 realizzate in a Piazza Moro.

La donazione, e il tocco artistico, sono della pittrice di Latina Angela Cacciotti, di origini sermonetana e allieva del maestro Antonio Farina. L’artista ha progettato l’intervento immaginando sia un omaggio al palazzo delle Poste dove è situata la panchina, con l’inserimento di una cassetta postale, sempre rossa (tipo americano autoportante) con in evidenza il numero rapido antiviolenza 1522 che è il numero antiviolenza. “Inoltre – spiega Fabio D’Achille di Mad – alla panchina sono stati montati 5 dipinti circolari resinati con immagini afferenti il messaggio “LOVE IS NOT A GAME” dunque “l’amore non è un gioco e la donna non è un giocattolo da usare, abbandonare, danneggiare, rompere!!”.

L’inaugurazione si terrà lunedì 7 Marzo 2022 alle 16 alla presenza oltre che dell’autrice, del Sindaco Damiano Coletta, della dirigente del Servizio Decoro, Micol Ayuso, di Fabio D’Achille Direttore del Museo Contemporaneo MADXI .