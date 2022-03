Inchiesta Dune, ascoltata dal Gip l’ex sindaca di Sabaudia Giada Gervasi

SABAUDIA – E’ stata ascoltata ieri dal Gip Giorgia Castriota, l’ex sindaca di Sabaudia Giada Gervasi, arrestata nell’ambito dell’inchiesta Dune del nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina. L’interrogatorio in Tribunale è durato circa 5 ore e la Gervasi ha risposto alle domande sugli 11 episodi contestati di turbativa d’asta, la formazione di un gran numero di atti falsi ed episodi di corruzione posti in essere in concorso con altri amministratori comunali, imprenditori e funzionari comunali. In merito agli appalti sulla coppa di canottaggio l’ex sindaca ha spiegato che la prima ditta che ancora non si era aggiudicata l’appalto non era in possesso dei requisiti e non si era mai occupata di lavori per impianti di canottaggio e per questa ragione sarebbe stata estromessa con revoca in autotutela. Nessuna turbativa dunque secondo il suo racconto. L’avvocato della difesa ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari, ma i pm hanno espresso parere negativo, il giudice dovrà decidere entro 5 giorni.