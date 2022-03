La Asl di Latina definisce i percorsi per l’assistenza sanitaria ai profughi Ucraini

LATINA – La Asl di Latina ha definito i percorsi necessari a garantire assistenza sanitaria ai profughi che fuggono dal conflitto in Ucraina, e per facilitare l’accesso ai servizi ha attivato tre punti fisici a Latina, Formia e Terracina, abilitati al rilascio del tesserino STP, indispensabile per l’accesso al servizio sanitario regionale, l’esecuzione tampone rino-faringeo per la ricerca del Covid-19, l’ eventuale somministrazione della vaccinazione anti Covid-19, e la prima valutazione dello stato di salute e dello stato vaccinale del cittadino ucraino.

I punti di accesso scelti sono la ex Rossi Sud sulla via dei Monti Lepini a Latina, l’ Ospedale Fiorini di Terracina e l’hub del centro commerciale Itaca di Formia negli orari già previsti di apertura per la campagna vaccinale.

C’è anche una mail ucraina@ausl.latina.it e un numero telefonico dedicato 0773/6553204, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00. È possibile avere ulteriori informazioni anche chiamando il numero verde della Regione Lazio: 800.118.800

Intanto fino ad oggi nel Lazio sono state assicurate prestazioni sanitarie a 1000 persone. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato in un’intervista all’Ansa spiegando che presto saranno accolti 100 bambini in fuga dal loro paese, bisognosi di cure.

GLI ORARI DEGLI HUB