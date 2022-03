Turismo dell’olio, il progetto Oliocentrica di Latina premiato a livello nazionale

LATINA – Hanno vinto il premio EVOluti (de La Pecora Nera Editore e Oleonauta) dedicato agli operatori che sono in prima linea nella promozione e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e ora, con il loro Evo Tour, sono stati selezionati tra i cinque finalisti del Concorso Nazionale Turismo dell’Olio, che seleziona frantoi, oleoteche e botteghe che valorizzano l’olivicoltura attraverso il turismo dell’olio.

“Raccontiamo il territorio attraverso il prodotto di punta, ovvero l’olio extravergine di oliva. Noi viviamo in un territorio meraviglioso, che vanta una olivicoltura e di un ambiente olivicolo che è tra i più belli d’Italia, fatto di terrazzamenti e muretti a secco, tutto da scoprire, sia a livello naturalistico sia anche di prodotti del territorio come l’olio Evo derivante soprattutto dalla varietà di oliva che si chiama Itrana”, racconta Gisa Di Nicola titolare del progetto Oliocentrica nato 5 anni fa a Latina. Non solo una bottega, ma un luogo di formazione dei consumatori.

“Facciamo parte di un progetto nazionale di valorizzazione dell’olio – spiega l’esperta che è sommelier dell’olio e del vino e ha coinvolto nel progetto anche il marito Fabrizio Gargano, scrittore di storie e fumettista – E’ un lavoro che facciamo quotidianamente, insegniamo ad assaggiare, a riconoscere un olio di qualità. Poi, vivendo in un territorio fatto piccole produzioni familiari, spesso si rivolgono a noi per farci assaggiare l’olio già prodotto, e noi lo facciamo in maniera totalmente gratuita e diamo dei riferimenti sulla raccolta, sulla potatura, consigli sulla produzione. Lo facciamo appunto perché facciamo parte di un progetto nazionale che è più grande di Oliocentrica. Dopo cinque anni di lavoro sono arrivate le prime soddisfazioni, ne siamo davvero contenti”. (a lato l’esperta in frantoio assaggia l’olio dopo la primissima spremitura )

Per saperne di più sull’Evo Tour si può visitare la sezione apposita del sito Oliocentrica.it

