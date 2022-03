Mafie, Latina prepara la sua Giornata della Memoria e dell’Impegno contro mafie e guerra

LATINA – Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie”. Anche quest’anno, a Latina, il gruppo Primavera – con il sostegno di associazioni, studenti, forze sociali e con il patrocinio del Comune di Latina – organizzerà un’intera giornata di iniziative, dibattiti, attività che avranno al centro i valori fondamentali della Memoria e dell’Impegno. “Abbiamo voluto dare un’impostazione diversa da quella classica a questo 21 marzo, estendendo il ragionamento dalle vittime delle mafie a tutte le vittime della cultura dell’oppressione e della violenza. E pensiamo in una fase come questa con una guerra che si sta combattendo a casa nostra, al centro della riflessione ci saranno in generale le vittime dello sfruttamento, delle disuguaglianze, delle disparità, delle guerre”, ci ha raccontato su Radio Immagine l’attivista di Primavera di Legalità, Filippo Vaccaro.

LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL POPOLO – La mattina di lunedì 21 marzo, dalle 9 alle 12, in piazza del Popolo si terrà la lettura dei nomi di tutte le vittime delle mafie, che avverrà in diverse piazze del Paese nel corso della giornata. Seguiranno gli interventi delle associazioni, dei rappresentanti degli studenti, dei promotori e degli organizzatori.

NEL POMERIGGIO – “Nel pomeriggio, invece – spiega Vaccaro – verranno organizzati dei tavoli di discussione presso l’Evergreen in Via Sezze, dalle ore 15 alle ore 18, di fronte il liceo scientifico Ettore Majorana. Al centro delle discussioni vi saranno i seguenti temi: mafie e sport, dibattito sul carcere e la riabilitazione, le condizioni di lavoro, beni confiscati, mafie nel mondo. Quest’anno si è scelto di estendere il senso e il significato della giornata. Auspichiamo in una partecipazione attiva da parte della cittadinanza”.