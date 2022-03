Terracina, sequestrati 4 villini a schiera su un’area destinata a verde pubblico

TERRACINA – Quattro villini costruiti su un’area destinata a verde pubblico sono stati sequestrati a Terracina su un lotto di 10mila metri quadrati. E’ l’esito di una indagine della Guardia di Finanza messa a segno dal gruppo aeronavale di Gaeta che dall’alto monitora il paesaggio a caccia di abusi. In seguito agli accertamenti svolti dagli investigatori è emerso che tutti e quattro gli immobili residenziali e le relative opere infrastrutturali non erano in regola con i titoli autorizzativi.

L’attività investigativa svolta dai militari – si legge in una nota della Guardia di Finanza – ha consentito di acquisire documenti di interesse operativo presso gli Uffici Comunali e presso l’Archivio di Stato di Latina, dai quali è stata riscontrata, tra l’altro, la destinazione d’uso dell’area e dei relativi lavori in atto che non ha lasciato dubbi sul fatto che si stava compiendo una vera e propria lottizzazione abusiva.

Gli immobili sequestrati, a schiera, hanno un valore commerciale stimato pari a €.1.680.000, circa 420mila per ogni unità. Per costruire le villette è stata anche rasa al suolo senza nessuna autorizzazione una porzione di bosco.

“L’attività di prevenzione svolte dalla componente aeronavale, il contrasto e la repressione degli illeciti ambientali e del fenomeno dell’abusivismo edilizio, come in questo caso – sottolineano dalla Finanza – si qualifica quale misura deterrente verso ogni forma di condotta illecita perpetrata a danno dell’economia legale e degli interessi economici dello Stato e si concretizza, sempre più, nella vicinanza degli uomini delle Fiamme Gialle di mare verso il cittadino, ai suoi interessi ed a quelli legati alla tutela del bene comune”.