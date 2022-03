Ucraina, il sindaco di Latina Coletta: “Arrivati i primi rifugiati, sono stati tutti registrati. Lavoriamo in rete”

LATINA – Con il perdurare della guerra in Ucraina (oggi al suo 9° giorno) sono arrivati a Latina, ma anche in altri comuni pontini i primi rifugiati. Si tratta principalmente di donne e bambini, mentre la Prefettura coordina e monitora il lavoro di tutti gli attori istituzionali: Provincia, sindaci, le forze dell’ordine, la Asl, l’Ufficio scolastico provinciale, la Croce Rossa, per riuscire nell’obiettivo non solo di garantire accoglienza, ma di offrire offrire assistenza a 360 gradi ai profughi. C’è poi la questione della raccolta dei beni per la quale non ci sono ancora percorsi predefiniti per l’invio a livello nazionale.

“Per la raccolta di beni dobbiamo ringraziare i tanti, cittadini e associazioni, che si sono mobilitati, ma c’è bisogno ancora di qualche ora per definire i passaggi da compiere per l’invio delle donazioni e aspettiamo indicazioni a livello ministeriale, speriamo ci arrivino prestissimo. Ci è stato detto anche di dare priorità ai farmaci e la Croce Rossa su questo è a disposizione. Diverso è il percorso di accoglienza e assistenza, stiamo lavorando in rete. Tutte le persone arrivate sono state registrate, sappiamo che non hanno bisogno di visto. E sono anche arrivate le prime disponibilità di posti letto privati”.

Il punto con primo cittadino di Latina Damiano Coletta nel nostro approfondimento su Radio Immagine.

E per domani (sabato 5 marzo) a partire dalle 16 è stata organizzata una manifestazione da parte del Comune di Latina e il Forum dei Giovani per esprimere e ribadire il rifiuto della comunità pontina alla guerra in Ucraina. L’iniziativa si svolgerà in Piazza del Popolo in forma statica e vedrà la partecipazione di istituzioni e associazioni. Saranno presenti anche rappresentanti della Provincia di Latina e dei Comuni pontini. L’invito del sindaco Coletta rivolto ai cittadini è di partecipare per stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di valori imprescindibili per qualsiasi società civile come la convivenza pacifica tra popoli, la democrazia e la solidarietà.