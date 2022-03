Si accascia sul campo da calcio di Priverno, muore a 14 anni Matteo Pietrosanti

PRIVERNO – Era in porta alla fine dell’allenamento quando i compagni hanno sentito un tonfo e quando si sono voltati hanno visto che Matteo Pietrosanti era a terra privo di sensi. Sono scattati subito i soccorsi sul campo San Lorenzo a Priverno, ma per il 14enne di Bassiano non c’è stato nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimare il giovane calciatore si sono rivelati inutili: massaggio cardiaco, respirazione bocca e bocca e defibrillatore non sono serviti. Una tragedia imprevedibile, in un momento in cui il ragazzo era in porta, praticamente fermo.

E’ lutto nell’Asd Priverno Palluzzi, squadra che gioca nei Giovanissimi, sconvolti ragazzi, genitori, allenatore che hanno assistito alla terribile scena. Poi sono arrivati anche i genitori del ragazzo e i carabinieri. Sulla tragica morte di Matteo è stata aperta un’inchiesta. la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.