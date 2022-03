Troppe licenze per Ncc, condannato il sindaco di Campodimele

LATINA – E’ stato condannato il sindaco del comune di Campodimele Roberto Zannella accusato di aver rilasciato troppe licenze per noleggio con conducente (Ncc) ad autisti che poi di fatto svolgevano il lavoro di tassisti a Roma. Un anno e sei mesi per abuso d’ufficio e falso ideologico è stata la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che potrebbe ora comportare, per l’applicazione della legge Severino, anche l’allontanamento dalla carica di sindaco. Era stata un’inchiesta della Guardia di Finanza scattata nel 2014 a mettere sotto sequestro ben 71 autorizzazioni date dal piccolo comune pontino. I tassisti della Capitale e le organizzazioni di categoria a più riprese hanno denunciato situazioni simili, sottolineando la concorrenza sleale effettuata con il rilascio incontrollato di licenze, a danno di operatori del settore regolari.