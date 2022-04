Al Manzoni “Un cuore per la pace” con l’artista Nicoletta Piazza

LATINA – “Un cuore per la pace” è il titolo della performance che l’artista Nicoletta Piazza ha realizzato ieri al Liceo Manzoni di Latina con la collaborazione degli studenti.

“La scultrice che da tanti anni lavora sul territorio pontino, in questi tempi segnati dalla dolorosa guerra in Ucraina ha sentito la necessità urgente di testimoniare l’assurdità della guerra attraverso la sua opera pensata per ogni luogo della città – racconta la professoressa Anna Santoro – L’opera non è solo un semplice appello alla pace, ma vuole invitare ognuno di noi a riflettere profondamente sulla necessità che la costruzione di pace nasce essenzialmente dal nostro cuore e si concretizza in ogni attimo della nostra vita: con ogni nostro gesto, ogni nostra parola possiamo contribuire a costruirla ed essere in prima persona operatori di pace”.

Alla costruzione di questa performance hanno contribuito gli studenti della professoressa Donatella Galeotti scomparsa improvvisamente un anno anno fa e alla quale è stato dedicato un angolo del giardino del Manzoni. Ognuno dei ragazzi ha sistemato alcuni cuori realizzati dall’artista per dare forma, alla fine, all’universale simbolo della pace.