Area medica, pronto soccorso e area neonatale, novità al Goretti

LATINA – L’Area di Pronto Soccorso ampliata, la realizzazione di una nuova struttura con 17 posti letto di area medica multidisciplinare (al 5° piano) e ulteriori 10 posti letto riservati alla patologia neonatale al 3° piano. Sono le novità realizzate al Goretti di Latina che saranno inaugurate lunedì 2 maggio alle 15, alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, della direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli

“Una ristrutturazione di spazi e servizi aggiuntivi per adeguare maggiormente la struttura alle esigenze dei cittadini e del territorio – scrive in una nota la Asl di Latina – sono questi gli obiettivi dell’Azienda, che, in collaborazione con la Regione Lazio lavora costantemente per il potenziamento del DEA II livello”.

Nel dettaglio i nuovi posti letto del terzo piano andranno a completare l’Area Perinatale composta da 8 posti intensivi della Terapia Intensiva Neonatale. Anche in pronto soccorso è stata realizzata l’area pediatrica, con la dotazione di posti letto tecnici di osservazione. Sempre il pronto soccorso è stato dotato di un’area multifunzionale con impianto d’aria che garantisce la gestione di pazienti Covid-19, con ulteriori 4 posti letto riservati ai pazienti dializzati.