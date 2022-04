Basket, la Benaquista Latina prepara la seconda della fase a orologio contro Piacenza

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara ad affrontare la seconda giornata della Fase a Orologio che la vedrà impegnata in trasferta nel turno infrasettimanale. Dopo la sconfitta alla vigilia di Pasqua, i nerazzurri sono tornati in palestra già lunedì in vista del march che si terrà mercoledì 20 aprile alle ore 20:30 sul parquet del PalaBanca di Piacenza, dove sfideranno i padroni di casa dell’UCC Assigeco.

La compagine piacentina è reduce dal match in trasferta sul campo di Ferrara, dove si è arresa alla Kleb con il risultato di 94-77 e, dopo aver ricevuto Latina, proseguirà con la trasferta a Cento e concluderà la regular season con il match casalingo con San Severo. L’UCC che si è qualificata in settima posizione nel Girone Verde, a quota 28 punti, è in piena corsa playoff, sarà quindi fortemente motivata e sostenuta dal proprio pubblico.

Sul fronte opposto la Benacquista può ancora sperare di raggiungere i play-off, a condizione, però, di tornare subito al successo, e confidando che alcuni risultati di altri campi siano favorevoli ai nerazzurri.