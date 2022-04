Chiarato (FdI): “Ecco l’isola di Rio Martino”

LATINA – Le immagini parlano da sé e sarebbe comico se non fosse un dramma che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Coletta non sappia risolvere un problema che si trascina da anni”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Fratelli D’Italia Andrea Chiarato che ha immortalato in una foto la foce di Rio Martino che chiama ironicamente “la pessima imitazione dell’Isola Tiberina”.

Chiarato ricorda la mozione votata dalla maggioranza programmatica in Consiglio Comunale per mettere in collegamento Rio Martino con Isole Pontine: “Una provocazione intollerabile per chi questa foce la usa e vorrebbe usarla in modo efficiente e sicuro. Purtroppo se non si interviene in tempi rapidissimi non sarà possibile neanche l’uso diportistico del canale nella stagione estiva che è praticamente iniziata, a dispetto di faraonici progetti che restano parole al vento”, aggiunge il consigliere che è anche presidente della Commissione Trasparenza.

L’affidamento dei lavori di dragaggio del porto canale risale al 17 febbraio.