Corden Pharma, una cordata presenta piano di rilancio: “Polo produttivo e di ricerca”.

LATINA – C’è un piano di rilancio per la Corden Pharma. Dopo quattro anni di crisi l’azienda di Sermoneta Scalo ha l’opportunità di rinascere non solo come polo produttivo, ma anche come polo di ricerca. Il progetto è stato presentato in prefettura ma sui nomi degli imprenditori che fanno parte della cordata viene mantenuto ancora riserbo.

Quello che è emerso dall’ufficializzazione del piano è che ci sono sul tavolo 10 milioni per promuovere investimenti e che la ricerca in bio e nano tecnologie sarà al centro del polo di ricerca affidato, tra gli altri, allo scienziato di Latina Ennio Tasciotti che torna così ufficialmente in terra madre dopo un lungo periodo di lavoro e ricerca negli Usa.

Ieri, nella riunione alla presenza del prefetto Maurizio Falco, in rappresentanza della cordata che ha annunciato di rilevare il sito industriale c’era l’ingegnere Stefano Di Rosa direttore del Parco Scientifico e Tecnologico pontino che ha parlato di obiettivi da raggiungere in breve tempo con il primo passo che sarà l’uscita dal concordato di continuità lavorativa.

Cauto l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino: “Prima di cantare vittoria serve avere il piano industriale”. Sulla stessa linea i sindacati che si sono riservati il giudizio.

Francesca Balestrieri ha raccolto le dichiarazioni del Prefetto Falco, della sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e dell’ingegner Di Rosa