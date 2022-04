Covid, 1188 nuovi contagi e 4 pazienti ricoverati al Goretti di Latina

LATINA – Trascorsi i giorni festivi, torna a salire il numero di tamponi effettuati e secondo un andamento settimanale ormai ben conosciuto, sale anche i casi di contagio da covid. Da oltre 5500 test sono emersi 1188 nuovi casi positivi per un tasso di positività in calo, dal 24% dell’ultima rilevazione al 21% di oggi. Un dato in contrazione rispetto a mercoledì della scorsa settimana quando si erano registrati 1421 casi.

Salgono rispetto alle ultime giornate anche i nuovi ricoveri di pazienti colpiti dal virus che al Goretti sono stati 4 nelle ultime 24 ore (erano stati 6 mercoledì scorso), mentre non si sono registrati decessi (il totale di pazienti pontini morti per covid da inizio pandemia ad oggi è di 856).

E’ questa è la fotografia scattata dall’ultimo report della Asl di Latina. Il capoluogo torna sopra i 300 casi (304) seguito da Aprilia con 169 nuovi positivi. Numeri in salita anche a Terracina con 88, e Cisterna e Sezze con 69 nuovi casi ciascuna.