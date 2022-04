Covid, 264 nuovi casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 264 nuovi casi e nessun decesso a Latina e provincia, a fronte di poco più di mille tamponi eseguiti nella giornata di domenica. Il dato che è più basso rispetto alla media settimanale come ogni lunedì, appare comunque in discesa rispetto a lunedì di una settimana fa quando si erano registrati 360 nuovi positivi. Non ci sono stati decessi, né ricoveri al Goretti. Due pazienti sono stati trasferiti a Roma.

Un terzo dei nuovi casi è stato registrato a Latina con 88 nuovi positivi, seguita da Aprilia con 30. terzo dato più alto a Formia e Sezze entrambe con 18 casi. Gli altri sono emersi a Bassiano 1, Campodimele 1, Castelforte 1, Cisterna di Latina 16, Cori 9, Fondi 2, Gaeta 2, Itri 1, Maenza 1, Minturno 12, Monte San Biagio 1, Norma 2, Pontinia 3, Ponza 7, Priverno 6, Prossedi 1, Roccagorga 1, Sabaudia 13, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 6, Sonnino 10, Terracina 11. I guariti sono stati 43.

Nessuna vaccinazione è stata somministrata nella giornata di domenica.