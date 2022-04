Covid, 587 nuovi positivi. Morto un uomo di Latina

LATINA – Covid Sono 587 i nuovi casi registrati a Latina e provincia in discesa rispetto a ieri, diminuiscono anche i ricoveri con un solo paziente ospedalizzato al Goretti nelle ultime 24 ore. Nel bollettino della Asl anche il decesso di un uomo di 83 anni di Latina che era stato ricoverato all’Ospedale dei Castelli in seguito all’aggravarsi del quadro clinico. Non aveva patologie pregresse.

A Latina 163 i nuovi casi positivi registrati. I nuovi casi sono emersi in 31 comuni da circa 3100 tamponi per un tasso di positività del 18,8% anche questo in discesa rispetto alle precedenti 24 ore.

COMUNE PER COMUNE – Aprilia 83, Bassiano 6, Campodimele 1, Castelforte 5, Cisterna di Latina 38, Cori 12, Fondi 18, Formia 31, Gaeta 10, Itri 7, Latina 163, Lenola 3, Maenza 2, Minturno 16, Monte San Biagio 1, Norma 4, Pontinia 20, Ponza 7, Priverno 12, Prossedi 2, Roccagorga 5, Rocca Massima 1, Sabaudia 17, San Felice Circeo 8, Santi Cosma e Damiano 10, Sermoneta 4, Sezze 51, Sonnino 4, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 1, Terracina 43.