Dramma in Via della Moletta ad Aprilia, morti in un incendio padre e figlio

APRILIA – Dramma ad Aprilia in Via della Moletta dove in una casa isolata dove è divampato un incendio nel quale hanno perso la vita due uomini. I fatti nella notte. Dopo l’allarme ai vigili del fuoco lanciato da un cittadino che, intorno a mezzanotte, ha visto le fiamme levarsi alte, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri del Reparto Territoriale. Il rogo è stato domato, ma entrando nell’abitazione i pompieri hanno trovato due corpi carbonizzati, appartenenti a un uomo anziano e a suo figlio.

Secondo i primi accertamenti l’incendio si è sprigionato da un quadro elettrico. A quanto sembra dai rilievi, l’abitazione era dotata di un impianto vetusto.