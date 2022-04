Enrico Forte eletto presidente della commissione regionale Lavori pubblici, infrastrutture e trasporti

LATINA – Il consigliere regionale di Latina Enrico Forte è stato eletto presidente della VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. “Temi nevralgici – commenta l’esponente politico del Pd – per lo sviluppo della Regione e dei suoi territori. Mi aspettano molti dossier sulla scrivania e certamente lavorerò mettendo al primo posto la condivisione e l’ascolto delle problematiche che via via mi verranno poste. Grazie ai colleghi della commissione ed al gruppo consiliare del Pd per la fiducia in me riposta”.