Ex Avir, importante finanziamento per Gaeta

Il Comune di Gaeta ha ottenuto un altro importante finanziamento destinato all’area ex Avir: 200mila Euro, fondi regionali, per la riqualificazione di alcuni manufatti che saranno utilizzati a beneficio delle attività commerciali del mercato settimanale con la realizzazione di un’area ristoro e servizi pubblici ed igienici.

“Continua senza sosta – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – un’azione di pianificazione e programmazione che ci consente, come in questo caso, di ottenere risorse economiche finalizzate alla riqualificazione dell’area ex Avir. Questa volta, attraverso risorse regionali, interveniamo su un manufatto che sarà riconvertito in un’area di servizi a disposizione degli operatori del mercato settimanale del mercoledì e dei suoi utenti. Intendo esprimere un plauso alle sigle sindacali e all’Assessore al commercio Massimo Magliozzi che ha svolto un ruolo di mediazione e che con impegno e dedizione ha messo in campo ogni azione amministrativa che si è conclusa con il buon esito della richiesta. Massimo ha recepito le istanze degli operatori del mercato settimanale attraverso il confronto rispondendo concretamente alle loro richieste tanto che a breve inizieranno i lavori in un’area della città che prima sembrava un grande cratere spento nel cuore di Gaeta e che invece, oggi, finalmente torna alla pubblica fruizione”.

“Una buona notizia per Gaeta, per tutti gli operatori ed utenti del mercato. I veri protagonisti – commenta l’Assessore al commercio Massimo Magliozzi – sono stati i sindacati che ringraziamo per la loro attività di pungolo nei confronti dell’Amministrazione con cui si sono sempre confrontati trovando da parte nostra massima apertura al dialogo nel corso dei diversi incontri. Con l’ottenimento del finanziamento regionale oltre a mettere a disposizione degli spazi per gli operatori ed ambulanti, andremo a realizzare servizi pubblici ed igienici a beneficio di tutti. Lavori che si inseriscono in un più ampio e complesso progetto di riqualificazione dell’area in questione che dopo aver versato per oltre 40 anni in uno stato di totale degrado e abbandono, l’ex vetreria tornata finalmente alla città di Gaeta, è oggetto di finanziamenti che ci consentono un’importante azione di valorizzazione degli spazi pubblici”.