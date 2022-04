Fine settimana Plastic Free a Latina, Sabaudia, Fondi, Pontinia e Sezze

LATINA – Ripulire la “strada interrotta” tra Latina e Sabaudia (sulla Lungomare al km 20,900 sul lato della Bufalara con ritrovo nei pressi del bar Da Pierino) raccogliendo plastica e altri inquinanti. Oppure dedicarsi alla pulizia della Foce del Duca sul lungomare di Latina. O ancora partecipare a una passeggiata ecologica a Pontina, a Sezze o a Fondi.

“Quello in arrivo, il 9 e 10 aprile, sarà un fine settimana Plastic free – spiega Adriano Salvatori referente per Sabaudia del movimento ambientalista che ha dichiarato guerra alla plastica – ci saranno più di 300 eventi in tutta Italia e soltanto in provincia di Latina ce ne saranno cinque, tutti insieme nello stesso giorno. Un numero che ha anche un valore simbolico, perché testimonia l’impegno collettivo, la voglia di fare che c’è per aiutare l’ambiente e anche la maggiore sensibilità per questi temi. Infatti, più che la quantità di rifiuti raccolti, le nostre iniziative sono giornate di sensibilizzazione che invitano tutti ad avere quotidianamente comportamenti più responsabili”. Chiunque può iscriversi a un evento.

Ne abbiamo parlato con Adriano Salvatori questa mattina su Radio Immagine