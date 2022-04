Aggredisce l’ex moglie, poi lancia una transenna contro i carabinieri

GAETA – Ha lanciato una transenna contro i carabinieri intervenuti in difesa della ex che lui stava aggredendo per strada. E’ accaduto ieri sera a Gaeta dove un uomo di 47 anni, ha prima risposto con violenza all’intervento dei militari, poi ha afferrato l’oggetto pesante scaraventandolo all’indirizzo della pattuglia. L’uomo, su disposizione dell’AG di Cassino, è stato tratto in arresto e trattenuto nella camera di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia dei carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati.