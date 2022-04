Giovani, bonus psicologico e psicologo di base, convegno a Latina

LATINA – “Salute mentale post Covid: giovani, bonus e psicologo di base” è il tema di un convegno promosso da Giovani Democratici, Latina Bene Comune e Partito Democratico che mette al centro alcuni degli argomenti più dibattuti del momento. L’incontro, aperto al pubblico, è in programma per le ore 17 di martedì 26 aprile al circolo cittadino di Latina.

“Dopo la mozione approvata in Consiglio Comunale – dichiarano le consigliere Valeria Campagna, e Floriana Coletta con la segretaria di Lbc Elettra Ortu La Barbera – ci sembrava giusto organizzare un incontro pubblico che aiutasse a sensibilizzare la città circa un argomento che, per noi, è di fondamentale importanza. La mozione dovrà dare immediato impulso all’introduzione dello psicologo di base. La strada presa è quella giusta: il Sindaco Damiano Coletta, in filo diretto con la Regione Lazio e con il Ministro Speranza, ha già preso in mano la questione. Siamo tutti concordi circa l’importanza del tema, dunque fiduciosi di poter andare fino in fondo. La politica può, e deve, lavorare affinché si introduca una figura accessibile che sarà in grado di intercettare un bisogno diffuso. Parallelamente a questo, però, dovremo anche portare avanti una campagna di informazione, educazione e prevenzione. Si spiega in tal modo, la decisione di organizzare questo convegno. Ringraziamo sentitamente le forze politiche, le associazioni e le professionalità che vi prenderanno parte e che apporteranno il loro prezioso contributo”.

In prima linea nell’organizzazione dell’evento, anche i Giovani Democratici : “La pandemia – spiega la Presidente GD, Viola De Marchis – ha comportato effetti gravissimi sulla salute mentale di tutta la popolazione, in particolare dei giovani. La situazione è critica e gli aiuti ono ancora troppo pochi, nonostante i passi avanti che sono stati fatti. L’introduzione dello psicologo sarebbe una cosa davvero importante: la politica deve perseguire questa strada affinché si dia il giusto peso alla salute mentale. È per questo motivo che con i ragazzi e le ragazze di Giovani Democratici, insieme a PD ed LBC, abbiamo fortemente voluto che si tenesse un convegno di questo tipo”.

Nel corso del convegno prenderanno parola esponenti dell’Amministrazione, della politica locale, regionale e nazionale, e dell’associazionismo: Damiano Coletta (Sindaco di Latina); Francesca Pierleoni (Vicesindaco ed Assessora al Welfare); Valeria Campagna (Capogruppo e Consigliera di Latina Bene Comune); Floriana Coletta (Consigliera di Latina Bene Comune); Alessio D’Amato (Assessore Sanità della Regione Lazio); Leonardo Majocchi (Segretario e Consigliere Comunale PD); Elettra Ortu La Barbera (Segretaria Latina Bene Comune); Marilena Ponziani (Psicologa); Andrea Vannucci (Consigliere Regionale PD e Responsabile Sanità PD Toscana); Rete Studenti Medi ed Associazione Chiedimi Come Sto. Moderano Viola De Marchis, Presidente di Giovani Democratici con Roberta Sottoriva, giornalista.