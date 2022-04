Il Questore di Latina incontra gli studenti del Majorana insieme allo Sparviero

La Polizia di Stato – Questura di Latina incontra gli studenti del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Latina per affrontare diversi e delicati argomenti riguardanti i temi della legalità, della cittadinanza attiva, degli stupefacenti e del bullismo. L’appuntamento è per domani, sabato 2 aprile 2022, alle ore 15.30, presso la sede di Via Sezze, dove il Questore Michele Maria Spina, insieme al Vice Questore Aggiunto Dr. Marco De Bartolis ed al famosissimo pugile Patrizio Oliva, incontrerà gli studenti per analizzare ed approfondire le problematiche del mondo giovanile.

Con il prezioso supporto e la testimonianza del boxeur napoletano, Campione Olimpico di pugilato a Mosca nel 1980 e Campione del Mondo Professionisti, ai ragazzi sarà illustrato il percorso che, attraverso il sacrificio sportivo, porta alla cultura dei valori che rappresentano dei punti di riferimento fondamentali per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa.

Lo sport infatti chiede il rispetto delle regole, il rispetto per l’avversario, la tolleranza, la solidarietà e l’inclusione; qualità che aiutano i nostri giovani a crescere, rendendoli cittadini migliori.

L’incontro è inoltre finalizzato alla stimolazione di un processo virtuoso di interazione tra scuola, sport e istituzioni, nel solco delle varie campagne di prossimità promosse dalla Polizia di Stato

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure precauzionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria.