Investimento a Sabaudia, muore l’ex carabiniere Corrado Majoli

SABAUDIA – E’ un carabiniere in pensione la vittima del tragico investimento stradale verificatosi questa mattina a Sabaudia. Corrado Majoli, un passato nell’Arma si accingeva ad attraversare la strada quando è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva, all’incrocio tra Via Garibaldi e via della Vittoria. Vani per lui i soccorsi. L’ottantenne è morto sul colpo e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si è immediatamente formato l’automobilista che lo ha travolto. Sul posto i rilievi della Polizia Locale per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. L’automobilista è stato sottoposto ai controlli di rito ed è ora indagato per omicidio stradale.