L’appello per Fresia e Margherita, tre mesi di dolcezza

LATINA – “I nostri fiori sono qui che vi aspettano per colorare la vostra casa di gioia”. E’ il nuovo appello degli Amici del Cane per Fresia e Margherita, “due bambolotte incrocio labrador/bracco di 3 mesi, futura taglia media (circa 20 kg da adulte). Dolci, equilibrate, timidine e affettuose, la felicità di qualunque famiglia”.

Si trovano a Latina (Lazio), ma per una buona adozione potranno raggiungere la loro nuova famiglia in tutto il centro nord. Per informazioni contattaci al nr. 334.7740414