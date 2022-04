L’immobile di Carmine Ciarelli in via Gran Sasso a Latina sarà consegnato alla Questura

LATINA – Si terrà martedì prossimo alle 11.00, la consegna alla Questura di Latina da parte della Prefettura, dell’immobile di Via Gran Sasso, 12, confiscato alla criminalità organizzata e appartenente a Carmine Ciarelli. Il villino di via Gran Sasso, nel quartiere Gionchetto, era abitato dalla nucleo familiare di Ferdinando Ciarelli detto “Macù”, 36 anni, figlio di Carmine, vittima del tentato omicidio che ha scatenato la reazione dei clan autoctoni nel gennaio del 2010. E’ passato in via finale all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati nel 2018 e ora verrà consegnato alla Questura che lo utilizzerà per le esigenze abitative del personale.