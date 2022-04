Malore in strada in via Romagnoli, muore un uomo

LATINA – Questa notte intorno alle 4:30 un uomo è morto per un malore mentre attraversava la strada in via Romagnoli a Latina, proprio davanti alle autolinee. L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Latina, oltre ai sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Qualche disagio alla circolazione perché l’intervento è ancora in corso.