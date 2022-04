Rocambolesco inseguimento: a Formia camion non si ferma all’alt della polizia e viene bloccato dai carabinieri a Fondi

FORMIA – Rocambolesco inseguimento nel sud Pontino, è accaduto quando un camion non si è fermato all’alt della Polizia che stava effettuando un posto di controllo tra Scauri e Formia. Il mezzo ha proseguito la sua corsa ed è scattato così l’allarme per le ricerche. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Terracina all’altezza di Sant’Anastasia, sul litorale di Fondi ad intercettarlo. E’ qui che per la seconda volta il camion ha cercato di dileguarsi e ha avuto inizio un tentativo di fuga da parte del conducente: il mezzo, che aveva le ruote bucate forse da colpi d’arma da fuoco sparati alle gomme per fermarlo, a causa di una manovra repentina è uscito di strada e ha preso fuoco, mentre l’uomo alla guida è sceso e ha tentato di proseguire la sua corsa a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dai militari. Che cosa abbia dato origine ai fatti è quanto stanno cercando di scoprire i carabinieri. Il conducente del camion è stato portato presso la caserma di Formia e il mezzo sequestrato sarà sottoposto a ispezione. Al momento non si hanno altre informazioni.