Sgomento in Via Cairoli, scompare improvvisamente Riccardo, il portiere dello stabile

LATINA – E’ in lutto la comunità di cittadini che vive in Via Cairoli, nel grande caseggiato che i latinensi indicano come i Palazzi Bianchi, dove ha sede la Cisl e altri uffici e dove vivono centinaia di persone. Si è spento infatti ieri improvvisamente Riccardo, il 39enne portiere dello stabile. L’uomo, un appassionato di sport, si è sentito male mercoledì pomeriggio nella sua abitazione al 14° piano e non c’è stato tempo di chiedere aiuto, è morto stroncato da un arresto cardiaco. Vani i soccorsi.

Ieri è stato un pellegrinaggio, fiori e messaggi sono stati lasciati da tanti inquilini in lacrime e attoniti, le stesse persone che nei giorni precedenti si erano date da fare per non aiutare la famiglia del portiere contagiato dal covid. Poi, finalmente la buona notizia della negatività e Riccardo era tornato al suo posto. Purtroppo per poco tempo.

A ricordarlo con un post su Facebook, il segretario provinciale della Cisl Roberto Cecere che ha postato la foto che vedete: ” Il nostro caro Riccardo, amico del mattino, ci ha lasciati. Il portiere del palazzo della Cisl amico di tutti, sempre disponibile. La giornata iniziava con lui… buon viaggio che la terra ti sia lieve”.

Riccardo lascia la moglie e una figlia.

Questa mattina alle 9,30 i funerali a Santa Maria Goretti.