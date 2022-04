Top Volley Cisterna torna in campo domenica contro Perugia

CISTERNA – La Top Volley Cisterna torna in campo domenica 3 aprile alle 18 per gara 2 quarti di finale playoff scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca. I ragazzi di coach Fabio Soli sono chiamati in campo per affrontare la Sir Safety Conad Perugia traghettata da Nikola Grbic.

I pontini arrivano dalla sconfitta di gara 1 del Pala Barton. L’obiettivo è divertirsi cercando di vincere per arrivare a gara 3. C’è grande voglia di far bene davanti al proprio pubblico, in un palazzetto con capienza disponibile al 100%.

La partita di domenica 3 aprile alle 18, sarà trasmessa in diretta su volleyballworld.tv.

Tra i giocatori in campo, con la casacca di Cisterna, il palleggiatore dalle incantevoli magie, Michele Baranowicz, che domenica scorsa ha saputo strappare applausi anche ai tifosi umbri, dopo essersi tolto più di qualche sassolino in diversi palazzetti d’Italia.

Michele Baranowicz(Top Volley Cisterna): “Abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, contro un avversario nettamente più forte di noi e ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non molla mai. Stiamo li fino alla fine, basti pensare che al secondo set eravamo sotto 5-1 e abbiamo portato a casa il parziale. Anche nel quarto set eravamo sotto e siamo tornati su addirittura arrivando ad un passo da portare Perugia, in casa loro, al tie breack. Peccato perché abbiamo avuto diverse occasioni per arrivare al quinto set, sarebbe stato fantastico. Adesso sono contendo per Saadat per la prima partita fatto da titolare, collezionando punti preziosi e una buona prestazione. Non è neanche facile andare a giocare un playoff a Perugia con un libero che ha fatto la sua prima partita da titolare nell’ultima di campionato. Complimenti a Saadat e Picchio. Per gara 2 non cambia nulla, proveremo di nuovo a dare tutto, proprio come abbiamo fatto domenica scorsa al Pala Barton, sperando di avere anche Cavaccini e Dirlic. Per goderci questa partita, tutti quanti, insieme, cercando di infilarci e giocare dove loro magari non spingono tanto e fanno più fatica a concretizzarsi. La semifinale di Champions League gli ha tolto energie mentali e fisiche e magari anche questo potrebbe influire sulla partita di domenica a Cisterna. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco ed essere uniti, provare a fare risultato in casa, davanti al nostro pubblico”.