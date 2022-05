Formia, controllo del territorio da parte dei Carabinieri, due denunce

FORMIA – I Carabinieri proseguono con le attività di controllo sul territorio. A Castelforte un uomo di Rieti è stato denunciato per avere imbrogliato una donna di Castelforte per l’acquisto di una stufa a pellet che si fatto non è mai stata consegnata nonostante il pagamento di 450 euro. A Scauri invece un uomo di Minturno è stato denunciato dopo aver rubato alcuni prodotti di casalinghi in un negozio e nel tentativo di fuggire ha investito la titolare del negozio non causandole comunque lesioni. Il giovane di 26 anni è stato denunciato.