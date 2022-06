A Latina il carcere italiano più affollato: quasi due detenuti per ogni posto disponibile

LATINA – Se le carceri del Lazio sono tra le più affollate d’Italia con il 119% di occupazione (rispetto al 108% nazionale) nessuno batte quello di Via Aspromonte a Latina con un tasso di affollamento del 186% calcolato sulla base dei posti effettivamente disponibili allo scorso 31 maggio.

Le statistiche – rese note dal Garante per i detenuti del Lazio – sono state pubblicate venerdì 3 giugno dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e dicono che al 31 maggio nel Lazio erano presenti 5.653 detenuti. Dalla fine di aprile si è verificata una crescita di 67 unità, per un tasso di crescita dell’1,2%. A livello nazionale l’incremento percentuale è stato più contenuto, dello 0,3% rispetto al mese precedente corrispondente a 176 detenuti in più.

“L’incremento che si è registrato nel Lazio è particolarmente significativo anche alla luce del fatto che da dicembre 2021 il numero di detenuti era rimasto sostanzialmente stabile e sempre inferiore alle 5.600 unità – si legge in una nota del Garante – Sia la situazione regionale che quella nazionale rimangono critiche, con tassi di affollamento sempre superiori al 100%: questo mese è del 108% in Italia e del 119% nel Lazio. Nella nostra regione il tasso di affollamento calcolato sulla base dei posti effettivamente disponibili di ogni singolo istituto è cresciuto al 119% e sono sempre 10 su 14 gli Istituti di pena che presentano indici superiori al 100% dei posti disponibili”.

In particolare si confermano le situazioni di maggiori criticità a Latina (dove ormai vi sono quasi due detenuti per ogni posto effettivamente disponibile) Civitavecchia, Regina Coeli e Rebibbia Femminile con tassi di affollamento effettivo che risultano superiori al 130%.