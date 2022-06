A Latina il Concerto perla Pace e i diritti Umani

LATINA – Un concerto per la pace e per i diritti umani. Si terrà questa sera alle 20,30 ad ingresso gratuito nei giardini del Conservatorio di Musica Ottorino Respighi dove si esibiranno il Coro e l’Orchestra del Conservatorio di Latina e il Coro dell’Associazione Polifonica Pontina di Borgo Sabotino (maestri del coro rispettivamente Pompeo Vernile e Andrea Rossi) diretti dal maestro Massimiliano Carlini. Un concerto di musiche tematiche ed evocative ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Apre il concerto l’Intermezzo da “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni.

A seguire Arturo Marquez – Danzón n. 2, un classico messicano moderno ispirato a una danza cubana.

Poi, Felix Mendelssohn Bartoldy Verleih uns Frieden (Concedici la pace), cantata corale di Felix Mendelssohn, che stabilisce una preghiera per la pace su testo di Martin Lutero. Il testo tradotto è il seguente: Donaci misericordiosamente la pace, Signore Dio, nei nostri tempi. Perché non c’è altro che potrebbe combattere per noi se non tu solo, nostro Dio.

Il quarto brano scelto è di Karl Jenkins, “The Armed Man: A Mass For Peace”, una composizione per solisti, coro e orchestra scritta nel 2000 dal compositore gallese, la cui prima esecuzione si è tenuta nell’aprile dello stesso anno alla Royal Albert Hall di Londra ed è stata dedicata alle vittime della crisi del Kosovo. La Messa consta di 5 parti, di cui la prima è la chiamata alla preghiera musulmana1 Allahu Akbar (Iddio è Sommo) e le altre sono il Kyrie, Sanctus, Agnus Dei e Benedictus, consuete parti dell’Ordinarium Missae. Il violoncello solista del Benedictus è lo studente Mattia Geracitano.

Chiuderà l’Hallelujah di Haendel che fa parte dell’oratorio Messiah su testo di Charles Jennens e musica di George Frideric Haendel. cLa storia del Messiah HWV 56 di Handel è basata su tre concetti principali: storia della natività di Gesù, la crocifissione e redenzione dell’umanità e un commento sull’anima cristiana e della Vittoria sulla morte. Il testo del Messiah scritto da Charles Jennens intendeva essere una dichiarazione di fede nella divinità di Cristo.