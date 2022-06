Cisterna, droga nel marsupio e per evitare il controllo 24enne spintona i carabinieri

CISTERNA – Fumava uno spinello nel centro di Cisterna e quando i carabinieri lo hanno avvicinato per un controllo più approfondito, ha reagito male e ha spintonato i militari tentando la fuga. Il protagonista è un ragazzo di 24 anni e nel suo marsupio la pattuglia ha trovato poco dopo 60 grammi di hashish suddivisi in più dosi. Vano infatti è risultato il tentativo di allontanarsi, il ragazzo è stato identificato e denunciato oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato poi segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.