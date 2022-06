Concorsi al Comune di Latina, approvati e pubblicati gli schemi di avviso

LATINA – Sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico per i 7 concorsi in arrivo annunciati dal Comune di Latina. Le determinazioni firmate dal dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale, Francesco Passaretti, sono state tutte pubblicate sull’Albo Pretorio.

“Un ulteriore passo in avanti verso l’indizione di 7 concorsi grazie ai quali il Comune di Latina assumerà entro la fine dell’anno 23 nuovi dipendenti”, commenta l’assessora Simona Lepori. Ora bisognerà attendere la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale e da quel momento i candidati interessati potranno inviare domanda per partecipare ai concorsi.

I concorsi riguardano un posto da dirigente amministrativo contabile, 4 istruttori amministrativo-contabili, 4 istruttori direttivi amministrativo-contabili, 3 istruttori tecnici, 4 istruttori direttivi tecnici, 4 istruttori direttivi di vigilanza, 3 istruttori di vigilanza. “Una volta espletate le procedure concorsuali – aggiunge Lepori – si formeranno nostre graduatorie che potranno anche essere utilizzate “a scorrimento” nei prossimi anni”.