Il Comune di Latina e Italgas insieme per la riqualificazione del verde pubblico di piazza San Francesco, nel quartiere Trieste

Il Comune di Latina e Italgas hanno annunciato oggi, nel corso della cerimonia di inaugurazione, la conclusione del progetto di riqualificazione di piazzale San Francesco, che si trova di fronte alla mensa gestita dalla Caritas diocesana. L’iniziativa rientra nel programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del Gruppo in benefici ambientali concreti.

L’intervento ha previsto la piantumazione di specie arbustive mediterranee striscianti, ornamentali, aromatiche e officinali, e di dieci alberature a foglia caduca o persistente. Sono stati inclusi nell’iniziativa la potatura degli aceri di via Virgilio e la realizzazione dell’impianto di irrigazione.

“Ringrazio Italgas – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – per l’importante contributo offerto alla nostra comunità, attraverso il meccanismo delle sponsorizzazioni, e il vice sindaco Massimiliano Carnevale per il proficuo dialogo instaurato con Italgas, grazie al quale è stato possibile raggiungere il risultato di oggi che presentiamo nel quartiere Trieste. Gli interventi eseguiti hanno dato la possibilità di sistemare anche l’area attorno alla fontana. Oggi abbiamo una piazza interamente riqualificata e questo significa che abbiamo sottratto uno spazio al degrado, restituendo alla comunità un luogo più sicuro per tutti”.

“Sono molto onorato di aver portato avanti, nel corso di questi due anni e mezzo di amministrazione, rapporti di proficua collaborazione con Italgas per tutti gli interventi realizzati nel territorio di Latina – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico – Grazie alla sensibilità di Italgas si è deciso di intervenire per la riqualificazione in piazza San Francesco, un’area che si inserisce in un contesto di particolari criticità socio-economiche, come quello del quartiere Trieste, rendendo questo intervento ancora più significativo”.

Il progetto “Click To Be Green” è nato con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas”, che consentono di ridurre la quantità di CO₂ immessa in atmosfera grazie alla preventivazione digitale, all’allacciamento e all’attivazione della fornitura gas eseguiti in un unico appuntamento, risparmiando tempo e generando al contempo benefici per il territorio e le comunità. Tra questi benefici vi sono, oltre a una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, anche il contributo alla diffusione di una coscienza comunitaria basata sui principi di legalità, promozione della biodiversità e mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane.

La presenza del sindaco Celentano e del vicesindaco Carnevale, alla cerimonia odierna, ha testimoniato la piena collaborazione tra amministrazione e Italgas e l’impegno condiviso nel promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio.

L’inaugurazione dell’area riqualificata ha visto anche la partecipazione, su invito del Comune di Latina, degli studenti delle scuole primarie del territorio e della Polizia di Stato con un’automobile Lamborghini, intrattenendo i ragazzi con una breve lezione informativa sul suo utilizzo.