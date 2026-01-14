Latina, quasi pronto l’impianto sportivo outdoor nel quartiere q4. Chiarato: “Sarà intitolato a Vincenzo D’Amico”







LATINA – “Volgono al termine i lavori del nuovo impianto sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico”, nel quartiere Q4 di Latina”. Lo comunicano in una nota la sindaca Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’opera. Restano da concludere gli ultimi interventi sulla recinzione e, nel frattempo, gli uffici stanno lavorando per predisporre il bando per la gestione della struttura.

“Un’infrastruttura attesa e strategica per il quartiere – ha affermato il Sindaco – che fino ad oggi non disponeva di uno spazio pubblico di questo tipo, e che è destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport, l’incontro e la condivisione. L’impianto comprende un campo da tennis, un campo polivalente per basket e pallavolo, un campo da padel, uno di calcetto, un campo da bocce, una pista di atletica lunga 600 metri, un’area fitness con percorso vita e un chiosco: uno spazio pensato per tutte le età e per diverse discipline sportive. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR e ulteriormente potenziato attraverso il recupero di risorse aggiuntive, che hanno consentito l’installazione di 10 telecamere di videosorveglianza, la messa a dimora di 25 nuovi alberi e la realizzazione della recinzione dell’area. Al momento restano da completare gli ultimi interventi sulla recinzione; l’inaugurazione ufficiale è prevista già nel prossimo mese. Parallelamente sono in corso le procedure per il bando di gestione dell’impianto, che nella fase iniziale avrà durata annuale, con l’obiettivo di garantire una fruizione ordinata, sicura e accessibile alla cittadinanza. Questo non è soltanto un impianto sportivo – ha concluso il sindaco– ma un investimento concreto sulla qualità della vita, sulla socialità e sul benessere del quartiere Q4 e dell’intera città. È uno spazio che restituiamo ai cittadini, pensato per favorire l’inclusione, l’aggregazione e la pratica sportiva a tutte le età. L’impianto è intitolato a Vincenzo D’Amico, a cui l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio attraverso un luogo che richiama i valori più autentici dello sport: rispetto, impegno, condivisione. Valori che continueranno a vivere ogni giorno grazie ai giovani e ai cittadini che frequenteranno questo nuovo spazio pubblico”.

“Ci siamo – ha aggiunto l’assessore Andrea Chiarato -. Non appena i lavori della recinzione esterna saranno conclusi potremo aprire ufficialmente l’impianto sportivo dedicato al campione Vincenzo D’Amico. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato, il dirigente Paolo Cestra, l’architetto Sabina Campione, gli uffici, oltre che i consiglieri comunali delle commissioni Pianificazione e Sport. Non ci siamo fermati al progetto iniziale, abbiamo voluto introdurre delle modifiche che permetteranno al campo di essere un unicum nella regione Lazio per particolari allenamenti, come ad esempio la pendenza del 4% su un tratto della pista di atletica. Siamo alle battute finali e stiamo lavorando anche perché il giorno dell’inaugurazione sia indimenticabile”.