Covid, 575 casi, un decesso e tre ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 575 oggi i nuovi casi di covid emersi a Latina e provincia. Si è registrato anche il decesso di una donna di 92 anni di Aprilia e tre sono stati i nuovi ricoveri all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I decessi totali sul territorio provinciale da inizio pandemia a oggi salgono a 869, i positivi raggiungono quota 167.239.

I casi delle ultime 24 ore sono emersi da meno di 1800 tamponi per un tasso di positività che continua a salire e oggi si attesta al 32%. Il numero annotato nel bollettino della Asl di Latina del 22 giugno è inferiore all’ultimo disponibile (ieri erano stati 700), ma appare più che raddoppiato rispetto a quello di mercoledì della scorsa settimana, segno di una curva che è tornata a crescere in maniera marcata come si rileva anche dai dati regionali.

A Latina 138 nuovi casi.