Covid, quasi mille nuovi casi a Latina e provincia

LATINA – Quasi mille nuovi casi di covid sono emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, 990 in totale di cui 917 riguardano cittadini residenti sul territorio (il resto sono turisti o comunque cittadini non residenti in provincia di Latina). Il dato è frutto di circa 3000 tamponi per un tasso di positività inferiore di tre punti rispetto a ieri, oggi al 33%.

Non ci sono stati decessi, mentre due sono stati i pazienti ospedalizzati, uno al Goretti, l’altro trasferito fuori provincia.

A Latina 271 nuovi casi, 97 ad Aprilia. Tra i comuni con il numero più elevato di contagi registrati dalla Asl di Latina ci sono anche Cisterna con 75, Formia con 59 e Terracina con 57.

COMUNE PER COMUNE –

Aprilia 97

Bassiano –

Campodimele –

Castelforte 9

Cisterna di Latina 75

Cori 11

Fondi 43

Formia 59

Gaeta 22

Itri 21

Latina 271

Lenola 5

Maenza 7

Minturno 27

Monte San Biagio 5

Norma 8

Pontinia 18

Ponza 1

Priverno 26

Prossedi –

Roccagorga 8

Rocca Massima 3

Roccasecca dei Volsci 3

Sabaudia 43

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 8

Sermoneta 23

Sezze 31

Sonnino 23

Sperlonga 7

Spigno Saturnia 1

Terracina 57

Ventotene –