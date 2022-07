Covid, 892 nuovi casi. Latina 12° in Italia per incidenza

LATINA – Sono 892 nuovi casi di covid emersi a Latina e provincia nelle ultime 24 ore e di questi quasi un terzo nel capoluogo (260). Il dato è in leggera flessione rispetto all’ultimo disponibile, ma in netta salita rispetto a venerdì della settimana scorsa. Il tasso di positività resta superiore al 30%.

La circolazione virale resta in forte ascesa e secondo i dati della Fondazione Gimbe la provincia di Latina è 12° in Italia per incidenza con 782 casi ogni 100mila abitanti, seconda delle province del Lazio dopo Roma.

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e si è registrato un solo ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti.

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio provinciale:

Aprilia 72

Bassiano –

Campodimele 1

Castelforte 9

Cisterna di Latina 54

Cori 33

Fondi 67

Formia 61

Gaeta 24

Itri 13

Latina 260

Lenola 3

Maenza 5

Minturno 27

Monte San Biagio 5

Norma 1

Pontinia 16

Ponza 1

Priverno 44

Prossedi –

Roccagorga 7

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 29

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 8

Sermoneta 21

Sezze 29

Sonnino 26

Sperlonga 4

Spigno Saturnia 4

Terracina 63

Ventotene –