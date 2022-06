Covid, 809 nuovi casi e tre ricoveri nella Asl di Latina

LATINA – Altri 809 nuovi casi di covid in provincia di Latina, di cui 209 a Latina e 111 ad Aprilia, sono il dato di oggi, 29 giugno, in netta salita rispetto a mercoledì della scorsa settimana quando i casi erano stati 575. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, mentre tre pazienti sono stati ricoverati al Goretti. La capienza dei posti letto covid è al limite e sono tornate le attese dei pazienti a rischio di progressione grave dell’infezione che si rivolgono al Pronto soccorso.

Il tasso di positività in provincia di Latina ha superato il 36%.

IL SETTIMANALE – Nel bollettino settimanale 22-28 giugno della Asl di Latina, 4428 nuovi casi positivi (+1796 rispetto al periodo 15-21 giugno), un decesso e 12 nuovi ricoveri. Il tasso di aumento percentuale dei casi ha raggiunto il 68%. Nei sette giorni il capoluogo ha segnato 1220 nuovi casi di positività.

Solo 22 i percorsi vaccinali avviati, nessuno in fascia pediatrica, e 362 quarte dosi (tra over 80 e fragili).

In questa situazione ieri l’appello dell’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato per le categorie a rischio a richiedere al proprio medico di medicina generale le terapie con gli anticorpi monoclonali o con gli antivirali.