Elezioni amministrative, silenzio elettorale nei 7 comuni pontini al voto. Solo tre donne in gara, due al Circeo

LATINA – E’ cominciata a mezzanotte la giornata di silenzio elettorale che precede il voto di domani domenica 12 giugno. In provincia di Latina Si vota nelle commissariate Sabaudia e Ventotene e per scadenza naturale del mandato a Gaeta, Cori , Ponza, San Felice Circeo e a Santi Cosma e Damiano. Gli ultimi comizi per convincere l’elettorato per i cinque candidati sindaco di Gaeta (una sola donna), i cinque di Sabaudia, i quattro di Ventotene e i due di Cori, San Felice Circeo (dove la sfida è tutta rosa), Santi Cosma e Damiano e Ponza.

IL RICHIAMO DELLA CURIA – E a proposito di amministrative ieri sono arrivate nette le parole dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari nell’ultimo giorno di campagna elettorale. Rivolgendosi ai candidati, in particolare a quelli dei comuni del sud Pontino ricadenti nella sua Diocesi, monsignor Vari ha voluto sottolineare l’assenza dai programmi elettorali per temi come educazione alla legalità, infiltrazioni camorristiche, usura, lotta al gioco d’azzardo e allo spaccio: “Non sono adeguatamente indicate, e con la dovuta preoccupazione, alcune tra le piaghe più dolorose delle nostre zone”.

REFERENDUM – Domani si vota in tutti i comuni anche per il referendum. Sono 5 i quesiti referendari, promossi dai radicali e dalla Lega, sulla legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei magistrati, e le candidature per il Csm.

I CANDIDATI SINDACO – A Gaeta si sfidando: Cristian Leccese sostenuto da #Avanti tutta, Mitrano nel cuore, Azzurri per crescere ancora, Lab32, Leali per Gaeta, Gaeta Democratica, Azione popolare e Gaeta Tricolore; Sabina Mitrano in corsa con Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde e Partito Democratico; Silvio D’Amante con le liste Insieme con Silvio D’Amante e Movimento Cinque Stelle; Antonio Salone di Alternativa e Benedetto Crocco sostenuto da Difendi Gaeta-Partito Comunista.

A Sabaudia la competizione elettorale è tra Enzo Di Capua sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Sabaudia Futura per Di Capua sindaco; Giancarlo Massimi candidato del Partito Democratico e della lista Massimi sindaco per Sabaudia; Paolo Mellano con le liste Paolo Mellano sindaco, I Cittadini per Paolo Mellano sindaco; Maurizio Lucci sostento dalle liste Lucci Sindaco, Coraggio Italia per Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune Lucci sindaco e Alberto Mosca da Forza Italia, Udc, Azione-Alberto Mosca sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia

A Cori in campo il sindaco uscente Mauro De Lillis con la lista Cori e Giulianello Insieme) e Evaristo Silvi con la lista L’Altra Città .

A San Felice Circeo, invece, la sfida è tutta in rosa con due candidate alla carica di sindaco: Monia Di Cosimo sostenuta dalla lista Circeo futura – lista Schiboni e Rita Petrucci con la lista che porta il suo nome, Rita Petrucci sindaco.

Due i candidati anche a Santi Cosma e Damiano due candidati: il primo cittadino uscente Franco Taddeo con la lista Alleanza per Santi Cosma e Damiano e Antonello Testa con Uniti per cambiare).

A Ponza dove non si ricandida l’uscente Francesco Ferraiuolo sfida tra l’ex sindaco Pompeo Porzio sostenuto dalla lista Crescere Insieme e Francesco Ambrosino con la lista Cambiamo il vento).

Infine a Ventotene l’ex primo cittadino Gerardo Santomauro appoggiato dalla lista Uniti per il bene di Ventotene-Buona onda se la dovrà vedere con Carmine Caputo sostenuto da Insieme per Ventotene, e i “nazionali” Luca Vittori con la lista del Partito gay, Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale” e Mario Adinolfi con il Popolo della Famiglia, per una sfida anche simbolica.