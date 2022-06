Erosione della costa, Muzio: “Serve cabina di regia per soluzioni comuni”

LATINA – La Commissione sviluppo e tutela del territorio della Provincia, su iniziativa del presidente Annalisa Muzio, ha discusso nella seduta odierna un documento di indirizzo che impegna alla costituzione di una cabina di regia con i Comuni costieri per la difesa e la salvaguardia della costa dai fenomeni dell’erosione e dei cambiamenti climatici con l’obiettivo di avviare un’attività di programmazione che possa avere effetto nel medio e lungo periodo attraverso progetti organici e interventi di protezione della costa pontina stabili, duraturi e non impattanti.

“L’istituzione di una cabina di regia con comuni costieri, strutturata su diverse aree di Azione su tematiche ambientali, incluse quelle attinenti alla fascia costiera consentirebbe di coordinare in maniera unitaria le esigenze del territorio per assicurare l’attuazione di attività di programmazione e promozione finalizzate al raggiungimento di politiche unitarie e coordinate rispetto al tema della tutela e della promozione della costa – si legge in una nota dell’Ente -; di presentarsi come soggetto interlocutore unitario e diretto con la Regione Lazio, anche al fine di far diventare il tema della costa e del mare una priorità sugli investimenti regionali; grazie all’adesione al nuovo strumento di coordinamento i comuni costieri potrebbero assolvere alla funzione di supervisione delle coste costituendo un vero e proprio “Osservatorio del mare” anche per le tematiche di tutela ambientale e paesaggistica intesa come sviluppo armonico delle attività costiere; di utilizzare gli studi della costa e delle sabbie già in possesso dei comuni che hanno provveduto in autonomia”. spiegano”.

Nell’atto di indirizzo si individuano le possibili azioni da mettere in campo da parte della cabina di regia con il coordinamento della Provincia: ripascimento, difesa della costa, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, qualità delle acque, investimenti sul turismo, inclusività ed accessibilità dei litorali, destagionalizzazione delle attività balneari, turismo green, promozione delle attività connesse ai contratti di fiume, costa e lago, sostegno alle attività imprenditoriali che promuovono turismo. “Questo documento è aperto alle osservazioni di tutte le forze politiche – ha sottolineato Annalisa Muzio – e l’idea è fare fronte comune per intervenire sul nostro litorale e non solo per il problema dell’erosione ma in un contesto più ampio con l’obiettivo di valorizzare il mare, importante risorsa per il nostro territorio”.

“La cabina di regia – ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia Vincenzo Mattei – rappresenta uno strumento che, d’intesa anche con il presidente Stefanelli – darà a disposizione di tutte le amministrazioni comunali alle quali chiederemo di collaborare”. La riunione è stata aggiornata a mercoledì prossimo per eventuali modifiche e per l’approvazione dell’atto che passerà poi all’esame del Consiglio provinciale per il via libera definitivo.