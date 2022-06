Latina, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione, il sindaco Coletta: “Inizia il secondo tempo per Latina”

LATINA – Dopo una lunga maratona cominciata venerdì mattina, il consiglio comunale di Latina ha approvato il Bilancio di previsione e il Dup. Trovata la copertura per somme importanti derivate da debiti e aumento dei costi dell’energia, finanziata la stagione culturale del D’Annunzio, la biblioteca e trovata la copertura per 97 assunzioni di personale.

In apertura del punto ha parlato il sindaco Damiano Coletta, poi ha tenuto la sua illustrazione l’assessore Massimo Mellacina, quindi gli assessori sulle singole poste. Poco prima dell’una di notte il bilancio di previsione è stato approvato con i 17 voti della maggioranza programmatica, dopo i 40 emendamenti presentati dalla minoranza.

Esulta il sindaco Coletta: “Questa notte abbiamo approvato il bilancio previsionale, una tappa fondamentale per la vita della nostra città. Voglio ringraziare i componenti della coalizione di maggioranza, insieme abbiamo dimostrato una grande compattezza e l’approvazione di alcuni emendamenti proposti dall’opposizione non fa altro che confermare la volontà da parte nostra di lavorare in maniera sinergica con tutti per il bene di Latina. È stato un bilancio difficile, abbiamo affrontato difficoltà causate direttamente o indirettamente dalla guerra in Ucraina e per questo ci tengo in maniera particolare a ringraziare l’assessore Massimo Mellacina, tutta la Giunta, il dirigente Diego Vicaro e tutti gli uffici che hanno portato a termine un lavoro estremamente complesso.

Inizia ora il secondo tempo per Latina, la disponibilità economica assicurata dall’approvazione del bilancio ci consentirà di cambiare marcia nell’amministrazione di questa città. Penso ai servizi come la manutenzione delle strade, la gestione del verde e il miglioramento delle performance nella raccolta dei rifiuti, ma anche allo sviluppo di Latina coerente con una visione di città inclusiva, accessibile, a misura di bambini e di adulti, universitaria, sostenibile. Come diceva Giorgio La Pira, una città in cui vi sia un posto per tutti: “un posto per pregare, un posto per amare, un posto per lavorare, un posto per pensare, un posto per guarire”.

“Un documento che contiene, nonostante il momento storico di emergenza costante, che stiamo vivendo ormai da tre anni, una distribuzione equilibrata e sostenibile di risorse ben calibrata in tutti i settori anche

quelli dello sport, della disabilità, del welfare, del turismo, del litorale e dei borghi che, fino ad oggi, non avevano avuto risorse sufficienti”, è il primo commento della consigliera di Fare Latina, Annalisa Muzio.

Per Latina nel cuore, la lista guidata dall’ex sindaco Vincenzo Zaccheo voto negativo: “No ad un bilancio senz’anima e privo di prospettive future per la città. Il sindaco Coletta – si legge nella nota politica – campione di iniquità fiscale”.