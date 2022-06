Il cantante Matteo Romano ha girato il suo video a Latina tra un autolavaggio, un minimarket e le spiagge

LATINA – In questi giorni la Latina Film Commission ha appoggiato la realizzazione dell’ultimo video musicale di Matteo Romano “Tramontana”. La giovane promessa della musica italiana classificatasi tra i tre finalisti di Sanremo giovani nel 2021 ha infatti scelto la provincia di Latina come scenografia naturale per il video musicale del suo nuovo singolo. Alla regia il talento Paolo Mannarino, proveniente da una lunga esperienza nel mondo della pubblicità e dei cortometraggi, recentemente prestato anche alla regia di video musicali tra cui il cliccatissimo “Sono bella” di Emma Marrone.

Per il video di Matteo, che racconta di uno spensierato gruppo di giovani con l’obiettivo di raggiungere il mare in piena libertà, il regista ha scelto alcune location che rappresentano le tappe del loro viaggio, dal City Market di Borgo Grappa all’autolavaggio di Via Don Torello fino ad arrivare alle bellissime spiagge della Riviera d’Ulisse. Un’ ottima occasione per veicolare le bellezze del territorio nei confronti dei più giovani appassionati di musica, come già successo in altre occasioni come ad esempio nei video musicali di Sasha Barbot, Ivana Spagna ed Elodie.