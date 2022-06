Il maestro Pio Spiriti, dai banchi di scuola a Sermoneta alle Terme di Caracalla con Baglioni

SERMONETA – Ha suonato ieri sera con Claudio Baglioni, nel primo dei 12 concerti in programma alle Terme di Caracalla, il musicista polistrumentista Pio Spiriti, che da due anni insegna violino all’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta. “Un bell’orgoglio per tutti i suoi studenti, per le loro famiglie e in generale per tutta la scuola di Sermoneta”, commenta la sindaca Giuseppina Giovannoli.

Per il maestro Spiriti, veterano della band di Baglioni, terminato l’anno scolastico prende dunque il via il tour Dodici Note-Tutti su! fino al 19 giugno a Caracalla (per un totale di 50 mila spettatori). Con lui in scena altre 122 persone fra musicisti, coristi e performer, l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi. La direzione artistica è firmata da Giuliano Peparini. Dopo Roma, Baglioni sarà al Teatro Greco di Siracusa (15 e 16 luglio) e all’Arena di Verona (26 e 27 luglio).