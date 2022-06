Pattuglia rosa al Circeo: eletta la prima sindaca. Entrano anche sei consigliere

SAN FELICE CIRCEO – Una nutrita pattuglia rosa è stata chiamata a governare il Comune di San Felice Circeo. Con la maggioranza che ha sostenuto la sindaca eletta, Monia Di Cosimo, sono entrate Francesca Mastracci, Rita Rossetto, Michela Magrelli e Maria Carmina Nuzzo, quattro degli otto seggi conquistati. Con loro Luigi Di Somma, Vincenzo Cerasoli, Marco Di Prospero e l’ex sindaco Giuseppe Schiboni anche primo degli eletti. All’opposizione quattro seggi, e anche qui due donne. Con la candidata sindaca Rita Petrucci entra Barbara Consalvi e i colleghi Egidio Calisi e Stefano Capponi.

Stamattina presto la neo sindaca era già al lavoro, nella stanza di sempre: “Non è cambiato nulla , è da tanto tempo che lavoro seriamente per il mio Comune e oggi sono al mio posto come gli altri giorni”, ci ha detto di buon mattino, accettando l’invito di Radio Immagine. Sulla presenza delle donne è netta: “Credo che il paese abbia voluto scegliere un’attenzione ancora più alta per le problematiche, le donne spesso hanno una visione più completa nella visione, lo dico senza nulla togliere a chi mi ha preceduto perché la mia esperienza e la mia preparazione derivano da chi c’era prima di me. Questa vittoria però è di tutta la squadra, anche di chi non è stato eletto, che non dimenticheremo”.

Il sogno e l’impegno del mandato sono per il miglioramento dei servizi: “Abbiamo tutte le bellezze che potevamo sognare, le dobbiamo conservare, valorizzando i servizi”, dice.

A meno di 24 ore dall’elezione, la sindaca Di Cosimo è già pronta a convocare il consiglio comunale e a nominare la sua giunta.